81 ilin renkleri Kırklareli'nde sergilendi

Kırklareli'nde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları" haftası kapsamında düzenlenen sergili etkinlikte, 81 ilin kendine has üretimlerini tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit Akın ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kerim Sanık; Tutum,Yatırım ve Türk Malları" haftası kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu ve Mustafa Dalcalı Ortaokulunun düzenlenen etkinliklere katıldılar.

“Tutum, Yatırım ve Türk Malları" haftası etkinlikleri öğretmen, öğrenci ve velilerin katkılarıyla düzenlendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında okulda öğrencilere, öğretmenleri tarafından hem 81 ilin kendine has üretimlerini tanıtırken hem de tutumlu olmak ve yerli malı kullanmanın ekonomik açıdan önemi ve yerli malı kullanımının sağlık açısından da faydaları anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdür V. Cahit Akın yaptığı konuşmada yerli malının kullanımının öneminden bahsederek emeği geçen herkese teşekkür etti.