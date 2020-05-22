89 yaşındaki Esat dede “Biz bize yeteriz” dedi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Esat Engin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” milli dayanışma kampanyasına bin TL bağışladı.

Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde yaşayan 89 yaşındaki Esat Engin, Kırklareli Valiliği koordinatörlüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak milli dayanışma kampanyasına bağışta bulunmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Engin'in adresine giden Vefa Sosyal Destek Grubu, gerekli formlar doldurulduktan sonra Engin'den 1000 TL bağışı aldı. Engin'in bu bağışı duygulandırırken, Engin'e kampanyaya dair yaptığı bağışa ilişkin makbuz teslim edildi.