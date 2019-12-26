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9 buçuk milyonluk halk kütüphanesi hızla yükseliyor

Kırklareli’nde 9 milyon 455 bin 58,28 TL maliyetle ihalesi yapılan Yeni İl Halk Kütüphanesi inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Kırklareli'nde 9 milyon 455 bin 58,28 TL maliyetle ihalesi yapılan Yeni İl Halk Kütüphanesi inşaat çalışmaları hızla sürüyor.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yeni İl Halk Kütüphanesi inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Müjdesi verildikten sonra ihalesi yapılarak yapımına başlanan Yeni İl Halk Kütüphanesi hakkında konuşan Vali Bilgin yaptığı açıklamada, yaklaşık olarak 9 milyon 455 bin 058,28 TL maliyetle ihalesi yapılan İl Halk Kütüphanesi'nin 3769,80 metre inşaat alanı üzerine 4 kat olarak inşa edileceğini belirterek, “Çok yönlü kullanıma ve modern yapısıyla Kırklareli halkının hizmetine sunacağımız, Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Binamızda; Okuma Alanı, Kafe + Servis Alanı, Satranç+ Oyun Kulübü, Revir Çocuk Bakım Alanı, 17 Adet Bireysel Çalışma ve Okuma Alanı, Kitap Bölümü, 2 Adet Grup Çalışma Alanı, Kent Kitaplığı, 2 Adet Büyük Okuma Alanı, 22 Kişilik Eğitim Sınıfı, Görsel İşitsel Salon, 64 Kişilik Çok Amaçlı Salon, Sahne ve Hazırlık Alanları olacağını belirterek. Kırklareli halkımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

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