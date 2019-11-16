94'lük çınar sendikalı oldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Ahmet Topkaya, yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirerek sendikalı oldu. 94 yaşında emekliler sendikasına üye olarak Türkiye'de bir sendikaya üye olan en yaşlı kişilerden biri olan Topkaya “1980'den beri emekliyim. Geçinemiyoruz. Sendikaya girerek hak kazanabilirim. O bakımdan sendikalı olmak istedim” dedi. Topkaya'nın uzun yaşamın sırlarına ilişkin yaptığı açıklamalar ise gülüşmelere neden oldu.

Lüleburgaz'da yaşayan 94 yaşındaki Ahmet Topkaya, yaklaşık 40 yıllık hayalini gerçekleştirerek bir ilke neden oldu. 1980 yılında 65 yaşındayken emekli olan Topkaya, DİSK Emekli Sen Lüleburgaz Şubesi'ne müracaat ederek sendikalı olmak istediğini belirtti. Topkaya'nın bu isteği üzerine sevinen DİSK Emekli Sen Lüleburgaz Şube Başkanı Kemal Andoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Topkaya'nın yanına giderek onu sendikalı yapan imzaları attırdı.

“Sendikaya girmekle hak kazanabilirim”

Esas mesleğinin torna tesviye ustalığı olduğunu ancak uzun yol şoförlüğü yaptığını belirten Topkaya, 1980 yılında emekli olduğunu söyledi. Henüz çalışırken sendikalı olduğunu ve işverenleri tarafından sendikadan çıkması yönünde kendisine baskı yapıldığını söyleyen Topkaya, “Demirel zamanında sendikadan çık dediler. Çıkmadım, istifa ettim. Sendikanın faydalarını gördüğüm için çıkmadım. Şimdi de ben emekliyim. Geçinemiyoruz. Sendikaya girmekle belki bir hak kazanabilirim. O bakımdan da sendikalı olmak istiyorum” diye konuştu.

“Dinçliğimi çalışmaya borçluyum”

94'lük çınar, “Dinçliğimi çalışmaya borçluyum. Sabah bu güneş üstüme doğmamıştı. Hastalık hariç. Her sabah 06.30'da kahvedeyim. Evde kendime tost yapıyorum, burada yiyorum. Gençliğimde hep uzun yol şoförlüğü yaptım. İstanbul, Adana ve Mersin 950 kilometre mesafeydi. Oraya giderdim. 2 saat uyuyup geri gelirdim. Sürekli çalıştım. Benim esas sanatım torna ve tesviyedir. Gençliğimde dokumacılık, oto tamirciliği, uzun yol şoförlüğü yaptım. Bütün Türkiye'yi gezdim. En sonunda buradayım” dedi.

“Ne bulursam yerim”

Sağlıklı olmasının ise yemek ayırmamak olması olduğunu belirten Topkaya, “Monoton bir hayatım var. Evden buraya, buradan eve gidiyorum. Ne bulursam onu yiyorum. İçki ve sigara hariç ne bulursam onu yerim” şeklinde konuştu.

Güldüren sözler

Öte yandan, Topkaya ile sendika üyeleri arasında güldüren bir konuşma gerçekleşti. Topkaya'nın birçok gençten daha dinç olmasını söyleyen sendika üyelerine Topkaya, “Hayatta kalmak istiyorsan, sağlıklı olmak istiyorsan içkiyi, sigarayı ve hanımı bırakacaksın. 4 defa evlendim” dedi. Topkaya'nın bu sözleri gülüşmelere neden oldu.