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AK Parti'den aşure ikramı

AK Parti Ahmetbey İlçe Teşkilatı tarafından aşure dağıtım programı düzenlendi.


AK Parti Ahmetbey Belde Teşkilatı tarafından Muharrem Ay'ı olması dolayısıyla aşure dağıtıldı. Etkinliğe Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Sami Saçkan, AK Parti Lüleburgaz İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Tuzcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, AK Parti Ahmetbey Belediye Meclis Üyesi Nihat Özden, AK PARTİ Belde Başkanı Erhan Kersim ve Adem Bambal da katıldı.


Etkinlikle ilgili açıklama yapan İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Tuzcu, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olanlara teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

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