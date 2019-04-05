AK Parti'li meclis üyeleri mazbatalarını aldı

Yerel seçimlerde Kırklareli Lüleburgaz Belediye Meclisi Üyeliğine ve İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilen AK Parti’li adaylar mazbatalarını aldı.
Yerel seçimlerde Kırklareli Lüleburgaz Belediye Meclisi Üyeliğine ve İl Genel Meclisi Üyeliğine seçilen AK Parti'li adaylar mazbatalarını aldı.
Mahalli idareler seçimin ardından AK Parti'den Lüleburgaz Belediye Meclisi Üyeliğine seçilen Metin Küçük, Zeynep Gündüz, Sedat Demir, Ömer Aydın, Lüleburgaz'dan il genel meclisi üyeliğine seçilen Hüseyin Tuzcu ve Lüleburgaz'ın Ahmetbey, Evrensekiz ve Büyükkarıştıran beldelerinin belediye meclis üyeliklerine seçilenler mazbatalarını 4 Nisan perşembe günü Lüleburgaz İlçe Seçim Hakimi Yavuz Öztürk'ten aldı.
Meclis üyeleri ve il genel meclis üyesi Tuzcu, mazbata töreninin ardından Lüleburgaz Belediyesine giderek mazbatalarını teslim etti.