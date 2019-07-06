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Akılcı ilaç standı kuruldu

Babaeski Devlet Hastanesi tarafından vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla akılcı ilaç kullanımı standı kuruldu.


Akılcı ilaç kullanımının toplum sağlığı ve ülke ekonomisi için taşıdığı önemden yola çıkılarak hastane hizmet binasında akılcı ilaç kullanımı bilinçlendirme standı kuruldu. Kurulan stantla farkındalık düzeyini artırma hedeflendi.


Standı ziyaret eden hasta ve ziyaretçilere; ilaç kullanmadan önce doktor kontrolüne gidilmesi, eczacıya danışılması, ilacın tavsiye edilen sürede ve dozda kullanılması, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların kullanılmaması ve dost tavsiyesiyle hareket edilmemesi konularında bilinç oluşturmaya çalışıldı.

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