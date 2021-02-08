Alpullu'da sel sularında 380 ev hasar gördü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Aplullu beldesinde geçtiğimiz hafta yaşanan etkili yağış sonrası meydana gelen selde 380 evin hasar gördüğü tespit edildi.

Geçtiğim hafta etkili sağanak yağış sonrası Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Aplullu beldesinde yaşanan sel felaketinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Defterdarlık ekiplerinin bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sonucunda 380 evde maddi zarar meydana geldiği belirlendi.

Tespit çalışmalarında 330 evde eşya hasarı oluşurken 50 evde ise çeşitli hasarlar oluştuğu tesit edildi.

“Yaralarımızı sarıyoruz”

Afetin başladığı andan itibaren devletin tüm imkanlarla Alpullu'da olduğunu ifade eden Başkan Erhan Ceylan, “Yaşadığımız büyük sel felaketinde vatandaşlarımızı tek tek gezip sıkıntılarını dinledik. Bütün hasar gören evlerimize hasar tespit çalışmaları yaptırdık. Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde ilk andan beri bizi yalnız bırakmayan ve devletin bütün gücünü seferber eden Kırklareli Valimiz sayın Osman Bilgin'e, Milletvekilimiz sayın Selahattin Minsolmaz'a, Kaymakamamız Şenol Levent Elmacıoğlu İnsanları ve hayvanları gerek kucaklayarak çıkaran gerekse sırtlarında dışarı çıkaran uykusuz bir şekilde gece yarılarına kadar çalışan mahalle muhtarlarımız ve Alpullu Belediyesi Personeline, yaşanan felaketin ilk anından beri yanımızda olan AFAD Müdürü Muhsin Özer başta olmak üzere tüm ekibine, 4 bin 200 adet yemek-150koli hijyen malzemesi dağıtan ve sıcak çorba çay ikramında bulunan Kızılay'a, bütün ekip ve araçlarını beldemize gönderen İl Özel İdare'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğüne, Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu'na, yollarımız için gereken dolgu malzemelerini tedarik eden Karayolları 11. Şube Şefliğine, Jandarma Karakol Komutanlığına, Pınarhisar Belediyesi, Büyükmandıra Belediyesi, Üsküp Belediyesi, Tekirdağ Belediyesi, Babaeski Belediyesi, Lüleburgaz Belediyesi ve yardımcı olan tüm ekiplere sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

“Birlikte olduktan sonra aşamayacağımız hiç bir zorluk yok”

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan yaşanan sel felaketinin ardından Alpullu beldesinde bulunan Yeni Mahalle sakinlerinin su faturası kesilmeyeceğini duyurdu.

Başkan Ceylan, “Belediye personelimizle ve çalışan ekiplerle birlikte yer altı çalışmalarını ve yol çalışmalarını hızlandırdık. Dur durak bilmeden vatandaşlarımızın çıkan çöplerini almaya da devam ediyoruz. Belediyemiz tarafından yeni mahalle sakinlerinden sene sonuna kadar su faturası alınmayacak. Yeni mahalle sakinlerine her gün sıcak yemek çıkartıyoruz. isteyen vatandaşlarımızın evlerinin içini ve bahçelerini temizletiyoruz. Birlikte olduktan sonra aşamayacağımız hiç bir zorluk yok” şeklinde konuştu.