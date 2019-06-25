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Altın fiyatlarındaki artış vatandaşı düşündürüyor

Altın fiyatlarında yaşanan artış, düğün sezonunda Lüleburgazlı vatandaşları düşündürüyor.


Altın fiyatlarında yaşanan artış, düğün sezonunda Lüleburgazlı vatandaşları kara kara düşündürüyor. ABD'nin faiz indirimine gitme beklentisinden dolayı fiyatlarda artış yaşandığını söyleyen Lüleburgaz Kuyumcular Derneği Başkanı Şerif Arda, “Altın ONS'u 1276'dan 1433'e yükseldi. Bundan dolayı altın satış fiyatlarında da artış yaşandı. Düğün sezonundayız. Yaşanan artış küçük altın satışının yanında hediyelik gram altın satışını da artırdı. Altın satışlarımız devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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