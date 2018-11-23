Anaokulu öğrencileri diş sağlığını yerinde öğrendi

Kırklareli'nde Fen Bilimleri Okullarının anaokulu öğrencileri Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret ederek ağız ve diş sağlığını eğlenerek öğrendi.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nda Fen Bilimleri Anaokulu öğretmen ve öğrencileri Kırklareli ADSM'yi ziyaret etti. Hazırlamış oldukları hediyelerle diş hekimlerinin Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutlayan küçük öğrenciler önce eğitim salonunda ağız ve diş sağlığı hakkında eğitici çizgi film izledi. Daha sonra oyun alanında oyunlar oynayan küçük öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.