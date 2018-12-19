Anne ölümlerini azaltma çalışmaları

Kırklareli'de anne ölümlerinin önüne geçmek için sağlık yöneticilerine yönelik Acil Obstetrik Bakım Uyum Eğitimi verildi.

Acil Obstetrik Bakım Programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ayçin Uğur tarafından, Kırklareli il genelindeki sağlık yöneticilerine yönelik Acil Obstetrik Bakım Uyum Eğitimi programı düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ayçin Uğur, programda yaptığı konuşmasında, "Ülkemizde anne mortalite ve morbiditesini azaltmada en etkili programların başında 2009 yılında uygulamaya konulan Acil Obstetrik Bakım Programı gelmektedir. Acil obstetrik bakım, gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve fetüs hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Programın hedefi yaygın obstetrik bakım hizmetlerine kolay ulaşılabilirlik ve bu hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yolu ile önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmektir" ifadelerine yer verdi.