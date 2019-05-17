Anneleri trafik kazasında ölen yavru tilkiler kurtarıldı

Kırklareli'nde anneleri trafik kazasında ölen yavru tilkiler koruma altına alındı.

Kırklareli Lüleburgaz ilçesine bağlı Umurca köyünde trafik kazasında ölen tilkinin 2 yeni doğmuş yavrusu olduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Haber verilmesiyle yavrular sığındıkları yuvadan Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar ile AFAD ekipleri ve Umurca halkının birlikte yapmış olduğu çalışma ile kurtarıldı. İlk tedavileri Kırklareli Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evinde gerçekleştirilen yavru tilkiler tedavilerinin devam etmesi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesine teslim edildi. Yavru tilkilerin tedavileri tamamlanıp, yeterince büyüdüklerinde doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacakları öğrenildi.