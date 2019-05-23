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Apartman girişine dolanan 1 buçuk metrelik yılan böyle kurtarıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bahçe kapısındaki parmaklıklara dolanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bahçe kapısındaki parmaklıklara dolanan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtarılan yılan doğaya salındı.


Olay, 8 Kasım Mahallasi Altan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçe giriş kapısında yaşandı. Evlerine giren vatandaşlar demir kapının parmaklıklarına sıkışmış ve hareket edemeyen yaklaşık 1.5 metre boyunda yılan gördü. Bunun üzerine vatandaşlar olayı Lüleburgaz İtfaiyesi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yılanı sıkıştığı yerden çıkardı. Yılan, dikkatli bir şekilde siyah poşetin içine konuldu. Ekipler ardından poşetin içindeki yılanı ilçe dışına çıkararak doğal ortamına bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan yılan ise hızla uzaklaştı.



"Canlı ayırt etmiyoruz"


Lüleburgaz İtfaiyesi Müdürü Ceyhun Akgöl, yılanın sıkıştığı ihbarının gelir gelmez harekete geçtiklerini söyleyerek, "Hiçbir canlıyı ayırt etmiyoruz. Her canlının yaşam hakkı var. Sadece kedi ve köpek değil bütün canlılar yaşamalı. Bu nedenle Lüleburgaz İtfaiyesi olarak hiçbir canlı, olay ayırt etmeksizin yardıma koşuyoruz" dedi.

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