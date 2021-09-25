Araç ikiye bölündü: 1 yaralı

Kırklareli'de meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Araç ise ortadan ikiye bölündü.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüseyin Ç. (32) sevk ve idaresindeki 39 TF 108 plakalı araç, Evrensekiz istikametinden Lüleburgaz yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu. Yaralanan sürücü Hüseyin Ç., olay yerine çağrılan ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araç ise ortadan ikiye bölünerek hurdaya döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.