Arda ile Ceren Lüleburgaz'da

Lüleburgaz'da hizmet veren 39Burda AVM, 20 Temmuz Cumartesi günü Lüleburgazlı çocukları sevindirecek bir etkinlik düzenleyecek. 39Burda AVM tarafından TRT Çocuk'ta yayınlanan Arda ile Ceren çizgi filminin karakterleri Lüleburgazlı çocuklarla buluşacak.

Trakya'nın en büyük alışveriş merkezi durumunda olan ve gerçekleştirdiği konser ve etkinliklerle çevre şehirlerden ziyaretçi akınına uğrayan 39Burda AVM, Lüleburgazlı çocukları sevindirecek bir etkinlik düzenleyecek. 39Burda AVM tarafından TRT Çocuk'ta yayınlanan Arda ile Ceren çizgi filminin karakterleri 20 Temmuz Cumartesi günü Lüleburgazlı çocuklarla buluşacak. Siyah Martı ve Sütlaç Prodüksiyon katkılarıyla düzenlenecek organizasyon ilk senası saat 15.00'da, ikinci seansı ise 18.00'da gerçekleşecek.