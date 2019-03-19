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Arıcılık Projesi kapsamında teknik inceleme yapıldı

Kırklareli’de "Türkiye’de Bulunan Bazı Arı Irkı (Trakya Arı Ekotipi) ve Genotiplerini temsil eden kolonilerin orijinal alanlarında Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve belirli karakterler yönünden iyileştirilmesi" projesi için bazı köylerde çalışma yapıldı.

Kırklareli'de "Türkiye'de Bulunan Bazı Arı Irkı (Trakya Arı Ekotipi) ve Genotiplerini temsil eden kolonilerin orijinal alanlarında Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve belirli karakterler yönünden iyileştirilmesi" projesi için bazı köylerde çalışma yapıldı.


Tarım Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün Araştırma Geliştirme Destek Programı Projeleri kapsamında "Türkiye'de Bulunan Bazı Arı Irkı (Trakya Arı Ekotipi) ve Genotiplerini temsil eden kolonilerin orijinal alanlarında Morfolojik, Moleküler Karakterizasyonu ve belirli karakterler yönünden iyileştirilmesi projesi" kapsamında Kırklareli Tarım Orman İl Müdürü Funda Eylem Özel, Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Saygılı, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Fevzi Atmaca, Veteriner Hekim Hakan Kılınç ve Tekniker Şerif Türkyılmaz tarafından projede kullanılmak üzere belirlenen Kadıköy Köyü, Kirazlıbayır mevkisinde incelemelerde bulunuldu.

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