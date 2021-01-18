İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arkadaşı tarafından eve kitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Kırklareli’de birlikte kaldığı ev arkadaşı tarafından eve kitlendiği iddia edilen kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Kırklareli'de birlikte kaldığı ev arkadaşı tarafından eve kitlendiği iddia edilen kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti.


Olay sabah saatlerinde Kırklareli İstasyon Mahallesi 2. Yeşil Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Ev arkadaşı U.C. (26) tarafından evin kapısının kilitlendiğini belirlenen G.E. (33) itfaiye ekiplerine haber verdi.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri G.E.'yi itfaiye aracıyla bulunduğu yerden kurtardı.


Polis ekipleri, ifadesini almak için G.E.'yi emniyete götürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.