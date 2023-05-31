İhlas Haber Ajansı

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Asma iskelenin 80 metrede halatı koptu: 2 işçi mahsur kaldı

Kırklareli’nde asma iskelenin halatının kopması sonucu mahsur kalan 2 işçi iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

Kırklareli'nde asma iskelenin halatının kopması sonucu mahsur kalan 2 işçi iş makinası yardımıyla kurtarıldı.



Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beledisinde bulunan Şişecam fabrikasında 100 metrelik fırın bacasının boyanması için kurulan asma iskele 80 metrede halat koptu. Kopması sonucu iskelede bulunan işçiler yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yaralı Engin Öner ile Ali İçer kurtarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

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