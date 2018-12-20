Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 88. yıldönümü kutlandı

KIRKLARELİ (İHA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 88. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 88. yıldönümü kutlama töreni, Vilayet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde başladı. Tören, Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunumu ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, kutlama programına katılan kortej İstasyon Caddesi boyunca önlerinde dev Türk bayrağı ile birlikte yürüyüş yaptı. Programın ikinci kısmı ise Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yaptı.

Kesimoğlu, 88 yıl önce 20 Aralık 1930 Cuma günü Atatürk'ün Kırklareli'ne geldiğini belirterek, “O gün Kırklareli tren garına bir tren yanaştı. Etrafta coşkulu heyecanlı Kırklareli halkı vardı. Çünkü o tren içerisinde herkesin tanımak istediği, herkesin görmek ve dokunmak istediği bir lideri getiriyordu'' dedi.

Kesimoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizler Ata'mızın manevi mirasçılarıyız. O'nun manevi mirası ilim ve akıl. İlim ve akılla hareket ederek ismine, eserlerine sahip çıkıyoruz. Bu kentte yaşayanların nabzı Mustafa Kemal diye atar. Bizim geçmişe saygımız geleceğe sorumluluğumuz var. Bugün bir kez daha haykırıyoruz. Yolundan asla ayrılmadık ve ayrılmayacağız Ata'mıza sözümüz var.''

Kesimoğlu'nun konuşmasının ardından Vali Osman Bilgin'e Türk bayrağı sunumu gerçekleştirildi.

Öğrencilerden oluşan koro tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan konser verildi. Ardından etkinlik araştırmacı tarihçi Ali Arslan'ın konuşması ile son buldu.