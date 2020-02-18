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Avcı denetimlerinde iki tüfeğe el konuldu

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde 5 şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, 2 kişinin ise tüfeğine el konuldu.


Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 10-16 Şubat yapılan Av Koruma ve Kontrol faaliyetleri esnasında 96 kişi kontrol edildi. 4915 sayılı Kara avcılığı Kanununa aykırı olarak avcılık yapan 5 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış yarı otomatik av tüfeği kullanmakta olan 2 şahısın tüfekleri mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

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