Avcıların içini ısıtan uygulama

Kırklareli'nde soğuk kış şartları sebebiyle talep üzerine avcılar için barınak yapıldı.

Kırklareli'nde havaların soğuması üzerine avcıların soğuktan korunmaları için barınak yapımına başlandı. Bu kapsamda ilk barınak Kırklareli'nin Kavaklı Beldesinde yapıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince yapılan açıklamada, "Kavaklı Beldesinde talep üzerine Merkez Av Komisyonu (MAK) kararında belirtilen özelliklerde, avcıların sulak alanlarda soğuktan korunmaları için her sahipli arazide bir adet olabilecek, aynı anda en fazla üç avcının faydalanabileceği, sadece sabit pencerelerin bulunabileceği, içerisinden ateş edilmesini sağlayan mazgalların bulunmayacağı, içerisinde tüfeklerin kılıfında veya boş olarak bulundurabileceği avcı barınağı Kavaklı Avcılar Derneği ve Trakya Avcılar Federasyonu temsilcileri ile yerinde incelenerek uygun görülmüş ve ilk avcı barınağı Kavaklı-1 olarak plakalandırılmıştır. Uygulamamız uygun şartları taşıyan barınaklar için yapılan taleplerle devam edecektir. Uygulamanın kayıtlı avcı sayısını arttıracağı düşünülmektedir. Kırklareli'mize hayırlı olması dileğiyle" denildi.