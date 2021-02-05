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Avladıkları karacayı parçalayan 2 kişiye 7 bin 444 lira ceza

Kırklareli’nde avladıkları karacayı parçalayan 2 kişiye 7 bin 444 lira ceza kesildi.

Kırklareli'nde avladıkları karacayı parçalayan 2 kişiye 7 bin 444 lira ceza kesildi.


Kırklareli'nde 2 kişinin koruma altındaki karaca vurarak araçlarına koydukları ihbarı üzerine Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarmada ekiplerince araştırma ve çeşitli kontroller yapıldı. Yapılan kontrollerde Vize ilçesi Kıyıköy mevkiinde durdurulan araçta parçalanmış halde 1 adet karaca ölüsü ele geçirildi. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce ve jandarma ekiplerin araçta bulunan 2 kişi hakkında işlem yapıldı. İşlem sonucunda 2 kişiye 1 bin 370 lira idari yaptırım ve 6 bin 074 lira tazminat cezası uygulandı.

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