İhlas Haber Ajansı

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Ayçiçeği değil kenevir tarlası: 107 bin kök ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile yapılan mücadele çerçevesinde ayçiçeği tarlasından 107 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde


arama ve tarama faaliyeti esnasında Babaeski ilçesi Nadırlı Köyü bölgesinde C.Ö. (50) isimli şahsa ait 8 dönümlük ayçiçeği ekili tarla içerisinde toplam 107 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şahısla ilgili soruşturma başlatılırken, tespit edilen kenevir bitkileri sürdürülmek suretiyle imha edilecek.

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