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Ayçiçeği tarlasında kendiliğinden yetişmiş 261 bin kök kenevir bulundu

Kırklareli’de ayçiçeği ekili tarlalarda kendiliğinden yetiştiği iddia edilen 261 bin 750 kök kenevir bitkisi bulundu.

Kırklareli'de ayçiçeği ekili tarlalarda kendiliğinden yetiştiği iddia edilen 261 bin 750 kök kenevir bitkisi bulundu.


Lüleburgaz-Karaağaç köyü Höyükdere mevkiinde, jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında, A.E. ve T.A. isimli şahıslara ait 3 ayrı ayçiçeği ekili tarlada 17 bin 450 metrekarelik alanda 50 ila 200 santimetre boylarında değişen toplam 261 bin 750 kök kenevir bitkisi olduğu tespit edildi. Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, kenevir bitkilerinin kendiliğinden yetişmiş, sulama ve bakımı yapılmamış olduğu yönünde rapor tutuldu. Ele geçirilen kenevir bitkileri toplanarak yerinde yakılmak suretiyle imha edildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma başlatılırken, şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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