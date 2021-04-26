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Babaeski'de BioNTech aşısı uygulanmaya başlandı

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında BioNTech aşısının Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında BioNTech aşısının Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde vatandaşlara uygulanmaya başlandı.


Yeni tip korona virüse karşı toplumsal bağışıklığın kazandırılması için sürdürülen aşılama programı kapsamında Babaeski Devlet Hastanesinde de BioNTech aşılarının uygulanmaya başlandı.


Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit sosyal medya hesabından, Babaeski ilçesinde BioNTech aşısının başladığını belirterek vatandaşların randevularını 182 hattı veya www.mhrs.gov.tr adresinden randevularını alabildiklerini ifade etti.

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