Babaeski'de tarla günü

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen arpa çeşit demonstrasyonunun tarla günü yapıldı.

Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde düzenlenen tarla gününe, eski Kırklareli milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Tarım İlçe Müdürü İsmail Küçük, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceyla, kurum amirleri, teknik personel ve üreticiler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Küçük, proje hakkında bilgi verdi. Küçük, “Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile 2023 üretim yılı için hazırlanan Babaeski Köyleri Milli ve Yerli Arpa ile Tanışıyor Yayım Projesi Projesi bakanlığımız tarafından desteklenmiştir. Projenin amacı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen 4 arpa çeşidini ilçemiz 4 köyünde her köyde farklı çeşit ekilerek köy başına 7,5 dekardan toplam 30 dekar alanda ekimini yaparak, yerli ve milli çeşitlerimizin üstün yönlerini üreticilerimize göstermek, üretimin yaygınlaşmasını sağlamak ve milli ekonomiye katkıda bulunmaktır. Projenin sonucunda yerli arpa çeşitleri için öngörülen verim ve kalite değerlerine ulaşılması ve söz konusu çeşitlerin üretiminin mevcut arpa çeşitlerinden daha fazla fayda sağlayıcı ve gelir getirici olduğunun ortaya konması halinde, üreticilerimizin yerli çeşitler ile arpa üretmesi beklenmektedir. Bu sayede üreticiler hem daha verimli ve kaliteli çeşitler ile üretim yaparken hem de arpadan elde ettikleri gelir de artacaktır. Aynı zamanda arpayı hayvan yemi olarak kullanan yetiştiriciler daha kaliteli hammaddeye kavuşmuş olacaktır" dedi.

Daha sonra konuşan üreticiler, demonstrasyon çalışması, yerli ve milli tohum çeşitleri hakkında deneyimlerini paylaştı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy ise yerli ve milli tohumların öneminin her geçen gün daha da arttığını vurguladı. Aksoy, "Kadimden gelen bilgilerimizi bu topraklarla buluşturduğumuzda, verimlerin ne kadar arttığını, bu tarla gününde tekrar görmekteyiz. Şu anda yerli ve milli tohuma verilen destek yüzde 97 seviyesinde. Bölgemizde yer alan üç araştırma enstitüsünün çalışmaları müdürlüğümüz yayım faaliyetleri ile çiftçimize ulaştırılıyor" diye konuştu.

Tarla gününde söz alan eski Kırklareli milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam devletin çiftçilere verdiği desteklerden bahsederek, üretimi artırmak adına sahada çalışmanın önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından demonstrasyon alanı gezilerek katılımcılara konu ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı ve program sona erdi.