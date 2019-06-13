İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Babalar Günü'ne özel kampanya

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Trakya’nın en büyük alışveriş merkezi olan 39Burda AVM, Babalar Günü kampanyası ile ziyaretçilerini bekliyor.

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Trakya'nın en büyük alışveriş merkezi olan 39Burda AVM, Babalar Günü kampanyası ile ziyaretçilerini bekliyor.


Kısa süre içerisinde İstanbul ve Trakya'yı Lüleburgaz'a çeken alışveriş merkezi babalar gününe özel kampanya düzenliyor. 14-15 ve 16 Haziran tarihlerinde aynı gün içinde 350 TL tutarında alışveriş yapan ziyaretçilerine babalar günü hediyesi olarak tavla oyunu kazanma fırsatı sunuluyor.


Stoklarla sınırlı kampanyaya her katılımcı bir kez katılım şansı yakalayabilecek. AVM Yönetimi saat 14.00'da başlayacak kampanyaya tüm Lüleburgazlı vatandaşları davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.