İhlas Haber Ajansı

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Bağ evinde yangın

Kırklareli’nde bir bağ evinde çıkan yangıda ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedenleri araştırılıyor.

Kırklareli'nde bir bağ evinde çıkan yangıda ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedenleri araştırılıyor.


Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Seyitler köyünde Şenol Uzun'a ait bağ evinde bulunan ahşap bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

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