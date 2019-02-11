Bakan Dönmez: “28 Şubat sürecinde en büyük darbeyi meslek liseleri yedi”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde katıldığı Lüleburgaz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılış töreninde, “Özellikle 28 Şubat sürecinde en büyük darbeyi meslek liseleri yedi” dedi.

Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşma yapan Bakan Fatih Dönmez, “Mesleki ve teknik eğitim veren bu okulumuz ülkemizi ve milletimizi hedeflerine ulaştırmada anahtar bir role sahip olacak. Özellikle 28 Şubat sürecinde en büyük darbeyi meslek liseleri yedi. Malum bir zihniyet İmam Hatip Liseleriyle mücadele etme, onların önünü kesme adına yaptığı birtakım hamlelerle meslek liselerinin önünü kesmiş oldu. Sanayinin ihtiyaç duyduğu ara teknik eleman bana göre ana teknik eleman yetiştiren bu okullara her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Bu okuldan çıktığınızda mesleğinize bağlı olarak işleriniz hazır. Belki yüksek tahsil kısmını düşünebilirsiniz. Onda da engel yok. Bazen meslek liselerinin tercih edilmemeleri yönünde sorular soruluyor gençlere. Onlar da üniversite önlerinin fazla açık olmadığını söylüyor. O açıdan buralara tercih 2'inci 3'üncü sıralara inmiş durumda. Eskiden Fen Lisesi ve Anadolu Liseleri'ne tercih olur, ondan sonra da normal liselerden ziyade bu tip meslek liseleri tercih edilirdi. Ben Teknik Üniversite mezunuyum. O dönemde meslek liselerimiz çok da iyi öğrenci yetiştirebiliyordu” dedi.

“Yaklaşık 6 milyon TL'lik harcamayla inşa edildi”

Bakan Dönmez, “Gençlerimize ve onların enerjisine güveniyoruz. Yarınki büyük ve güçlü Türkiye'yi gençlerimizin inşa edeceğine inanıyoruz. Bu nedenle ülkemizin dört bir yanında gerek enerji gerekse diğer tüm teknik alanlarda eğitim veren kurumlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu okul yaklaşık 6 milyon TL'lik harcamayla inşa edildi. Gerek fiziki şartlar gerekse eğitim altyapısıyla ortaya çıkan okulda yaklaşık 480 öğrenci eğitim görüyor. Ülkemizin nitelikli insan kaynağı temelini oluşturan okulumuzda halihazırda o bölümler açılmadı ama özellikle petrol ve doğalgaz arama ve üretimiyle alakalı yeni bölümlerin eklenmesiyle, madencilik ve doğalgaz sondajla alakalı yeni bölümlerin eklenmesiyle bu alanda önemli bir boşluğu da doldurmuş olacağız. Enerjinin dışında tasarım kimya gibi bu civarda özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu alanların tercih edilmesi son derece yararlı. Doğal Kaynaklar ve enerji alanında 11 tane okulun yapım sözünü aldık. Geçtiğimiz aylarda ilkinin temelini Balıkesir'de atmıştık. Bu ikincisi olmuş oldu” diye konuştu.

Daha sonra açıklamada bulunan Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise, “Özellikle ülkemizin öğrenci nüfusuna baktığımızda 18 milyon öğrencisiyle dünyanın 140 ülkesinden daha fazla nüfus potansiyelini ve insan kaynağını barındırıyor. Son dönemde okulların fiziki altyapılarıyla ilgili çok ciddi sonuç alıcı sonuçlar olmuştur. Kırklareli ilinin sınıf ortalaması şu an 27. kişi ve kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı'na destek vererek ortalamayı 30'un altına düşürmüştür. Günümüz Türkiye'sinde üretimin önemi yadsınamaz. O nedenle mesleki liselerde yetişen ara eleman ihtiyacı en önemli açığımızı oluşturuyor. Sondaj, üretim teknikleri gibi faaliyetlerde de çok önemli yer tuttuğunu görüyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından okulun açılışı için kurdele kesilerek, Bakan Dönmez ve yetkiler okulda inceleme gerçekleştirdi.