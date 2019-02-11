Bakan Dönmez: "Kırklareli ve Lüleburgaz farklı bir öneme sahip"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kırklareli ve Lüleburgaz'ın bizim açımızdan farklı bir önemi var. İki büyük işletmemizin Türkiye Petrolleri BOTAŞ'ın önemli projelerinin de yer aldığı bir ilimiz. Kırklareli, yeraltı zenginlikleri açısından da, hem petrol, hem gaz, hem de kömür zenginliği açısından da zengin bir ilimiz" dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Trakya Batı Çeltik'te ve Silivri'de bulunan doğalgaz rezervlerinin açılış töreni kapsamında birtakım temaslarda bulunmak için Lüleburgaz ilçesine geldi. Burada AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Dönmez, "Uzunca bir süredir bu bölgeye bir inceleme gezisi planımız vardı ama nasip bugüneymiş" dedi.

Bakan Dönmez, Kırklareli ve Lüleburgaz'ın sorunlarıyla ilgilendiklerini söyleyerek, "Yörenin sorunlarını başta sayın milletvekilimiz olmak üzere il başkanımız ve belediye başkanlarımızla sık sık bakanlığımızla ilgili konularda iletiyorlar biz de onlara çözüm arıyoruz" diye konuştu.

Kırklareli ve Lüleburgaz'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için farklı bir öneme sahip yerler olduğunu söyleyen Dönmez, "Kırklareli ve Lüleburgaz'ın bizim açımızdan farklı bir önemli tarafı var. İki büyük işletmemizin Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın önemli projelerinin de yer aldığı bir ilimizdir Kırklareli. Yeraltı zenginlikleri açısından da, hem petrol, hem gaz, hem de kömür zenginliği açısından da zengin bir ilimiz" dedi.

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2 yıl önce yenilenebilir kaynakların bulunması yönünde ciddi çalışmalar içerisine girdiğini kaydeden Dönmez, "Elektrik yatırımları açısından da baktığımızda bölgenin öne çıkan projelerinin bu bölgede yer aldığını görüyoruz. Sürekli gündemimizde olan illerimizden birisi. Bildiğiniz gibi milli enerji ve maden politikası kapsamında özellikle yerli ve yenilenebilir kaynakların azami ölçüde kullanılabilmesi için 2 yıl önce önemli bir çalışma başlatmıştık. Bu aramalarımız ve araştırmalarımız devam ediyor" dedi.