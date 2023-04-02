Bakan Kirişci: “Jeotermalde dünyada 7'nci, Avrupa'da 1'inci sıradayız”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin jeotermalde dünyada 7'nci Avrupa'da ise 1'inci sırada olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırklareli'ne bağlı Asılbeyli köyünde bulunan jeotermal seracılığın yapıldığı tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Tesiste açıklamada bulunan Kirişci daha önce 540 bin dekarlık örtü altı üretimin 811 bin dekara yükseldiğini söyledi. ÇKS'ye değinen Bakan Kirişci, “Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) olduğu gibi burada da tamamı kayıt altında değil. Bu bizim son Meclis'teki kanunla birlikte 'ÇKS'nin dışındaki sistemlerde veya verilerde Tarım ve Orman Bakanlığının desteklemelerinde esas alınır' diye bir mevzuat açısından bir düzenleme yapmış olduk. Bizim kendi çalışanlarımızın üretim yapan işletme sahiplerinin üretim yerlerini yerinde görüp oralarda koordinatların tespitleri sonrası bu kayıtlar bizim esas alacağımız kayıtlar olmuş olacak. Bunlar her türlü desteklerden yararlandırılmış olacak” dedi.

Kirişci, açıklamasının devamında, “Burada da olduğu gibi önemli bir kısmı topraksız tarım değil maalesef. Sadece 22 bin dekarlık kısmı topraksız tarım, modern sera tarzında. Arzumuz bunların ve alanların daha da genişlemesi. Önemli bir kısmını meyveler değil, sebzeler oluşturuyor. Sebzelerde de domates oluşturuyor. Fakat bizim yine kent tarımı kapsamı altında gündeme getirdiğimiz başka önerilerimiz de var, örneğin kapalı dikey tarım. İstanbul Kağıthane'deki Kültür Merkezi'nin eksi 8'inci katında dünyanın en derinde kapalı dikey üretim alanı olarak ikinci sırada yer alan bir tesis. O da önemli bir çözüm. Bunların da yaygınlaştığını düşündüğümüzde bunların da kayıt altına alınması gerekiyor. Sadece sebze değil, meyve için de bunlar geçerli” diye konuştu.

Dünyada Türkiye'nin jeotermalde potansiyeli olduğunu aktaran Bakan Kirişci, "Dünyada jeotermal potansiyelimiz var. Yaklaşık bir sıralama ifade edecek olursak dünyada 7'nciyiz ama Avrupa'da 1'nci sıradayız. Türkiye'de sadece hani termal banyolar o şekilde değerlendirildi. Ama suyun sıcaklığına göre kademeli olarak kullanılabilecek bir doğal kaynak aslında. Bir taraftan konut ısıtması, bir taraftan tarımsal üretimde kullanım, bir taraftan da enerji üretimi. Bu manada da burada mesela bulunmuş olduğumuz sera bir jeotermal kaynağın kullanıldığı ısıtma amaçlı olarak kullanıldığı bir sera. Şimdi burada bizim potansiyelimiz yaklaşık 30 bin dekar. 30 bin dekarlık bir potansiyelimizin olduğu bir ortamda halihazırda biz sadece 10 bin dekar gibi bir alanımız var, üretimimiz var. Daha önümüzde çok yol var kat etmemiz gereken. Tabi teknolojiyi de geliştirerek, bu verimliliği ısı kullanım vesaire bunları da değerlendirerek daha üst noktalara taşımak mümkün” dedi.

Kent Tarım Projesi'ne değinen Kirişci, dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı İhtisas OSB'sinin Balıkesir'de kurulacağını söyledi. Daha sonra Asılbeyli köyünde fidan dağıtan Bakan Kirişci ve beraberindekiler süt sığırcılığı işletme tesislerinde de incelemelerde bulundu.