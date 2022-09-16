Bakan Soylu: "120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye vurgu yaparak, “10 ilde 120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak " dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'ndeki düzenlenen mitingde yaptığı açıklamada, terörle mücadeleye değindi. Terörle mücadele operasyonlarının sonuç verdiğini belirten Bakan Soylu, "Dün akşam gecenin geç saatlerinde Van'ın Bahçesaray ilçesindeydik. Bahçesaray'ı size şöyle anlatayım. Yılın 6 - 7 ayı kapalı bir ilçeydi. Terör örgütünün baskısı altındaydı. Mardin'in Ömerlisi de öyleydi. Oraya gittiğimizde öğrencilerimiz yüzme havuzunda yüzüyorlardı. Bana şöyle dediler, yaz okulumuz kışın da devam edecek mi? Yıllarca bu çocukları dağa götürdüler. İnsanlar yıllarca böyle yaşadı. Ana kucağı kadar sıcak bir yer yoktur. İnsanların yıllarca baskı altında yaşadığı, dükkanların 5-6 gibi kepenkleri kapattığı günlerden gece yarılarına kadar insanların dışarıda gezdiği, terör örgütü üyelerinin mağaralarından inlerinden kafalarını çıkaramadığı, korktuğu günlere geldik" diye konuştu.

“Amanoslar, Tendürek tertemizdir”

Bakan Soylu, terör örgütü üyelerinin konuşlandığı dağların terörden arındırıldığını ifade ederek, "Allah'a hamd olsun, Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında, yıllarca terör örgütü üyelerinin fink attığı Tendürek dağları tertemizdir. Amanos dağları tertemizdir. Karadeniz'e yıllarca acaba bu teröristler nerden geldi dedirten, Ferhat Başçavuşumuzu, Erenimizi şehit edenler nereden geldiler diye insanlarımızın endişe ettiği Karadeniz'de tek bir terörist dahi kalmamıştır" şeklinde konuştu.

“9-10 ilde 120'nin altında terörist kaldı”

2023 yılında teröristlerin tamamen temizleneceğini belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün ülkemizde 9-10 ilde 120'nin altında terörist kaldı. 29 Ekim 2023'te Bu ülkede 1 tek terörist kalmayacak. Bu ülke zamanında uçak üretmeye kalktı müsaade etmediler, otomobil üretmek istedi müsaade etmediler. Bu ülkede bir Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı ile bir Başbakan'ın idam edildiği gündür. 16 Eylül'de Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu astılar, 17 Eylül'de Adnan Menderes'i astılar. Onlar sadece Adnan Menderes'i idam etmediler. Onlar bu ülkede savunma sanayinizi yüzden yirmilerden yüzde seksenlere çıkarmaya çalışırsanız sonunuz böyle olur dediler. Allah'a hamd olsun bugün savunma sanayii yüzde 20'lerden yüzde 80'e çıktı. Bugün kendi insansız hava araçlarımızı yapıyoruz, SİHA'larımızı yapıyoruz, kendi mühimmatlarımızı yapıyoruz Amerika PYD ve PKK'ya 2 milyar dolar yardım yaptı. Eğer bizi amaçladıklarını istikrarsızlığa ulaştırmış olsalardı, bugün Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulacaktı. Bize mühimmat veremediler, ama unuttukları bir şey vardı. Bu ülkenin mühendislerini unuttular" ifadelerini kullandı.

“Benim Amerika'da bir tane malım var o da FETÖ”

Bakan Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında Amerika'nın varlığına dikkat çekerek, “Peki sadece PKK mı? Ya FETÖ? 15 Temmuz'u kim yaptırdı? Bal gibi onlar yaptı. Adamı orada besliyorlar. Bana bir ara yasak koymuşlar, mallarımıza el koydular ya. Ben de dedim ki benim orada bir tane malım var o da FETÖ. Bir de DEAŞ var. Müslümanlığı bir başka tarafa çektirmek, dünyada Müslüman düşmanlığı oluşturmak için Amerika tarafından icat edilmiştir. Bunlarla da mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

“Onlar vermedi, biz ürettik”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amerika'nın Türkiye'ye insansız silahlı hava aracı satmadığını belirterek, "Amerika bize predatör vermedi. Biz kendi insansız hava aracımızı ürettik. Dünya bir gıda krizine giriyor. Bunu çok iyi bildikleri için tıpış tıpış Türkiye'ye geldiler. Hedefimiz iktidar olmak değil, bu ülkeyi yönetmek değil. Bütün mazlum coğrafyalara elimizi uzatmaktır. Bundan bir hafta önce kalktık Pakistan'a gittik. Ülkenin 4/3 su altında. Orada yardım eden tek bir ülke vardı. Ay yıldızlı bayrağımız ile sadece Türkiye vardı. Göreceksiniz hayal ettiğimiz Türkiye geliyor. 21. yüzyıla damga vuracak bir Türkiye geliyor. Ben gençlerimize güveniyorum. Onlar bizlerden daha iyi eğitim aldılar. Eminim ki bizim yaptıklarımızdan çok daha başarılı işlere imza atacaklar. Her sabah okullarında derslerine başlamadan önce İstiklal Marşı'nı okumuyorlar mı? Her gün 5 vakit okunan ezan onların da ruhlarına hemhal olmuyor mu? Elbette oluyor" dedi.

“Kılıçdaroğlu yeni bir tarih oluşurdu”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya'da bir toplantıda Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yaptığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarih bilmediğini belirterek, "Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya'da olmuş, Kılıçdaroğlu yeni bir tarih oluşurdu. Allah selamet versin. Onlar okyanusun ötesine ve Avrupa'ya tabi olurlar. Bağdat'ı, Afganistan'ı, Pakistan'ı huzura kavuşturacak olan bu ülkenin çocukları olacaktır. Üzerimizdeki emanet ve yük büyük bir yüktür. Bangladeş'e gittiğimizde 1 milyon insan küçücük bir alanda kalıyor. 25 metrekarelik odalarda 35 - 40 kişi yaşamaya çalışıyorlardı. Orada da bizim ülkemizin sivil toplum kuruluşları vardı. Orada bize bir söz söylediler. Bu söz bize büyük sorumluluk yüklüyor. Bangladeş onlara bir ada yapmış, onlar da oraya geçmek istemiyor. Temsilcileri ile görüştük. Dediler ki ay yıldızlı bayrak orada dalgalanacaksa biz kabul ediyoruz dediler. Bakın, Avrupa bir krizin içinde. Biz bu krizin içinde Avrupa'yı da peşimize takacağız. Bizim yapacak çok işimiz var. Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok iş var" dedi.