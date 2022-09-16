Bakan Soylu: "Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli’nde düzenlenen mitingde, “10 ilde 120’nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023’te tek bir terörist kalmayacak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli'nde düzenlenen mitingde, “10 ilde 120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak. Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ" dedi.
Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra düzenlenen mitingde halka hitap etti. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "9-10 ilde 120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak. Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ" dedi.
Bakan Soylu'nun mitingde vatandaşlara hitabı devam ediyor.