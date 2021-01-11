Bakan Yardımcısı Özer: “Mesleki eğitimde öğrenci sayısı yüzde 63 arttı”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, son yıllarda Türkiye'nin her yerinde sektör ile işbirliği yapma süreçlerinde hiçbir zorlama olmadan mesleki eğitime kaydolan öğrencisi sayısının yüzde 63 arttığını söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, beraberinde Vali Osman Bilgin ve AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile birlikte Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Özer burada yaptığı açıklamada, "5 yıllık, 10 yılık planları hazırlayalım, o planlar çerçevesi içerisinde biz her türlü desteği vermeye hazırız. Tek istediğimiz öğrenci sayısı artsın, öğrenci istihdam ilişkisi artsın. Gerçekten doğal bir şekilde zorlamadan öğrenciler mesleki eğitime doğru kaydırılmalı. Türkiye'nin her yerinde sektör ile işbirliği yapma süreçlerinde hiçbir zorlama olmadan mesleki eğitime kaydolan öğrencisi sayısı yüzde 63 arttı. Neden, yatırım yapıldıkça, öğrenim kalitesi arttıkça, istihdam kapasitesi arttıkça mesleki teknik eğitime yönelim de artıyor. Biz burada öğretim verirken sanayiden haberdar olmazsak hem eğitimimizin kalitesi iyi olmaz. Çünkü işletmede beceri eğitimini iyi yapamaz, hem de mezun olduğunda çocuk yüksek öğretimi kazanamadığı zaman ilgili sektör yoksa istihdamda sıkıntı yaşar. Onun için bizim görevimiz meslek eğitimi çevresindeki sanayiyle, endüstriyle, iş dünyasıyla eşleştirmek. Bu konuda her türlü çalışmayı destekleyeceğiz” dedi.

İncelemenin ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e hediye verdi.