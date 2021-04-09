Bakanı Selçuk, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları”nda Kırklareli'ndeki meslektaşlarıyla buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kırklareli programları kapsamında Kırklareli Valilik binasını ziyaret etti. Valilik anı defterine imzalayan Bakan Selçuk Vali Osman Bilgin ile görüşmede bulundu.

Ardından AK Parti il binasını ziyaret eden Selçuk, burada partilileri ile bir araya geldi.

Daha sonra Rektörlük Kültür Merkezinde "Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları" kapsamında meslektaşları ile bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenler tarafından oluşturulan koro tarafından kıs bir konser verildi.

Buluşma toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

Toplantının ardından Bakan Selçuk polis ekiplerine çiçek vererek Polis haftasını kutladı.