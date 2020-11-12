Bakkal dükkanı gibi taksi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aracına binen bir müşterisinin kızına istediğini alamamasından etkilenen taksici Salim Selvi, aracında çocuklar başta olmak üzere müşterileri için çeşitli atıştırmalıklar bulunduruyor.

Lüleburgaz 8 Kasım Taksi Durağı'nda müşterilerine hizmet veren 29 yaşındaki Salim Selvi, müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutuyor. Sabahtan akşama kadar Lüleburgaz sokaklarında direksiyon sallayan Selvi, müşterilerine ikramlıklar da sunuyor. Çikolata, bisküvi, çubuk kraker, lollipop, jelibon gibi ikramları çocuklar için aracının koltuk arkasında bulunduran Selvi, arabasına binen müşterilerin çok şaşırdığını, bir o kadar da mutlu olduklarını belirtti.

Bu uygulamayı nasıl başlattığını da anlatan Selvi, “Arabama aldığım bir müşterimin ekonomik durumundan dolayı kızının istediği bir şeyi alamadığını anladım. En azından müşterilerim istediğini gönül rahatlığıyla alabilsin diye bu yola başvurdum. Umarım müşterilerim mutlu olur ve bunlardan alırlar. Bu uygulamayı devam ettirmeyi düşünüyorum” dedi.

“Korona virüse karşı güvenliyiz”

Müşterilerin korona virüsten dolayı çekindiğini de ifade eden Selvi, "Bazı müşterilerimiz korona virüs pandemisi nedeniyle çekiniyor ikramlarımızı almaya. Ancak arabalarımız belediye tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ayrıca müşterilerim inip bindiğinde koltukları ve araç içinde dokunabilecekleri yerleri kendim de dezenfekte ediyorum. Bu yüzden müşterilerimiz gönül rahatlığıyla aracıma binebilir ve ikramlardan alabilir” diye konuştu.