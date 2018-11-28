Bakkal ve marketlere hijyen toplantısı

Kırklareli'nde bakkal ve market çalışanlarına asgari teknik, hijyen koşulları ve özellikleri ile kişisel hijyene yönelik toplantı düzenledi.

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Kırklareli'nde faaliyet gösteren bakkal ve market ve çalışanlarına asgari teknik, hijyenik koşullar ve özellikleri, kişisel hijyene yönelik toplantı düzenlendi.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akçkaya'nın açılış konuşması ile başlayan sunum Veteriner Hekimi Gizem Karadağ tarafından yapıldı. Satış yerlerinde işletme sahipleri tarafından dikkat edilmesi gereken konulara değinilerek, ürünlerde son kullanma tarihinin önemi, işletmenin ilaçlanması, gıda güvenliği ve gıdaların yerle temasının kesilmesi ile ilgili konular anlatılarak yasal sorumlulukları hatırlatıldı.

Sunumun ardından işletme sahiplerinin soruları cevaplandırıldı.