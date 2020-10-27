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Balıkçılara geniş çaplı denetim

Kırklareli’de eş zamanlı su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.

Kırklareli'de eş zamanlı su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi. Yasadışı su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.


Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Babaeski, Demirköy, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize İlçe Müdürlüklerinde görev yapan su ürünleri kontrol görevlisi personeller ile eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. İğneada ve Kıyıköy beldelerindeki karaya çıkış noktalarında ve perakende satış yerlerinde su ürünleri denetimleri ile yol denetimleri yapıldı.


Palamut, mezgit, istavrit, tekir başta olmak üzere asgari avlanabilir boyun altında avcılık ve balık satışı yapılıp yapılmadığı yönünde gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, yasadışı su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunan 2 kişiye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.


Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, su ürünleri kontrol ve denetimlerine devam edileceği belirtildi.

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