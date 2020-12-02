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Balıkçılığın geleceği için denize şamandıra bırakıldı

Kırklareli’de balıkçılıkta stokların belirlenmesi için denize şamandıra bırakıldı.

Kırklareli'de balıkçılıkta stokların belirlenmesi için denize şamandıra bırakıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen balık stoklarının belirlenmesine yönelik olarak planlanan proje kapsamında, İğneada Balıkçı Barınağı açıklarına denize şamandıra bırakıldı.


Balıkçılık faaliyetlerinde stok değerlendirme uygulamaları projesiyle denize bırakılan şamandıra sayesinde balık tür çeşitliliği, büyüklükleri, sürü oluşumları, stok değerlendirmeleri gibi birçok veriler elde edilecek. Elde edilen veriler, gelecekte balıkçılık politikalarının belirlenmesinde öneme sahip olacak.

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