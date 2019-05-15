Başı şişeye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde başı plastik şişeye sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Lüleburgaz ilçesinde artık kullanılmayan eski çöp döküm sahasında meydana geldi. Bir köpeğin başının plastik şişeye sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, keski yardımıyla köpeğin başını sıkıştığı plastik şişeden kurtardı. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı tespit edilen köpek, özgürlüğüne kavuşmasının ardından hızla uzaklaştı.