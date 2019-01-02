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Başkan Kesimoğlu'ndan yeni yıl ziyareti

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yeni yıl dolayısıyla hastanede tedavi gören hastaları, şehrin asayişini sağlayan polisleri ve olası bir yangına müdahale etmek için bekleyen itfaiyecileri ziyaret etti.


Kesimoğlu, ilk olarak Kırklareli Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret ederek, çiçek ve çeşitli hediyeler dağıttı. Hasta ve hasta yakınlarının yeni yılını kutlayan Kesimoğlu, acil şifalar dileyerek bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diledi.


Hastanenin ardından Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü ve Zabıta Amirliğini ziyaret eden Kesimoğlu, görevlilerle sohbet etti.


Kesimoğlu "Yine hep birlikte, elele, gönül gönüle, sağlık ve mutlulukla geçireceğimiz bir yıl olsun 2019. Sizleri, bu kenti ve bu kentin tüm bileşenlerini çok seviyorum" dedi.

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