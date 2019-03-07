Bekçiler Lüleburgaz'da göreve başladı

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde görevlendirilen mahalle bekçileri, Lüleburgaz'da da hizmet vermeye başladı. İlçede görevlendirilen 15 bekçi mahallelerin yanı sıra merkezi noktalarda da çalışıyor. Önümüzdeki süreçte alınması planlanan 8 bin bekçiden de Lüleburgaz'a pay isteneceği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığının 772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nu tekrar yürürlüğe koymasıyla birlikte Kırklareli'de çeşitli sınavlardan geçen 62 bekçiden 15'i Lüleburgaz'da görev yapmaya başladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği bekçilerin tekrar devreye girmesiyle birlikte polis ekiplerinin de iş yükü büyük oranda azalmış oldu.

Gündüz 3 bekçi gece 12

Emniyet birimlerinden alınan bilgiye göre Lüleburgaz'da gündüz saatlerinde İstanbul ve Fatih Caddeleri çevresinde 3 bekçi görevlendirildi. Geri kalan bekçiler ise 20.00 ile 04.00 saatleri arasında Lüleburgaz'ın merkez bölgesindeki mahallelerde görev alacak.

Yeni alım için başvuru yapılacak

Öte yandan emniyet kaynakları Türkiye genelinde önümüzdeki süreçte 8 bin bekçi daha alınacağını belirterek, yeni bekçilerden Lüleburgaz'a pay alınması için İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunulacağını söyledi. Tüm bunların yanı sıra bekçi olmak isteyen vatandaşların müracaat için Polis Akademisi'nin www.pa.edu.tr adresini takip etmesi gerektiği belirtildi.

Bekçi olabilmek için çok sayıda koşulun yerine getirilmesi isteniyor. Bu koşullardan başlıcaları şunlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. En az lise ve dengi okuldan mezun olmuş olmak. En az 167 santimetre boyunda olmak. Beden kitle endeksi 18 ile 27 arasında olmak. Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır yaşıyor olmak. Askerlik görevini bitirmiş olmak.