İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bıldırcın sesi çıkaran 8 düzenek imha edildi

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında 2 kişi hakkında idari para cezası uygulanırken, bıldırcın sesi çıkaran 8 düzenek imha edildi.


Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce av koruma ve kontrol faaliyetleri hızla devam ediyor. Yapılan av koruma ve kontrol faaliyetlerinde 41 kişi kontrol edilerek, 2 kişi hakkında idari para cezası uygulandı. Av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında kullanımı yasak olan, bıldırcın sesi çıkaran 8 adet düzenek tespit edilerek, imha edildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da usulüne uygun avlanmakta olan avcıların haklarını korumak için koruma kontrol faaliyetleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.