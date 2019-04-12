Bilek güreşçileri Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyonluk ve derece elde eden Lüleburgazlı bilek güreşi sporcuları, Türkiye'yi Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında temsil edecek.

Türkiye Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Kemer'de 3-7 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında şampiyon olan Lüleburgaz Gençlik Spor Bilek Güreşi Kulübü sporcusu Cem Aktan ve derece elde eden Ezgi Ceyda Güzey, 14-23 Mayıs 2019 tarihlerinde Yunanistan'ın Loutraki kentinde yapılacak olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Türk Mili Takımına seçilerek ülkemizi temsil edecek bir diğer sporcu olan Büşra Ertaş ise Ekim ayında Romanya'da yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına hazırlanarak ülkemizi temsil edecek.