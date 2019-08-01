Bin keklik doğaya salındı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Beyci köyünde bin adet keklik doğaya salındı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesine bağlı Beyci köyünde doğaya keklik salma etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında salınan kekliklerin doğaya uyum sağlaması, etkin koruma, kontrol çalışmalarının yanı sıra yöre insanının da bu hayvanlara sahip çıkarak salım yapılan bölge ve civarında avcılık ve benzeri her türlü tehdide karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Düzenlenen etkinlikte bin adet keklik doğaya salındı.