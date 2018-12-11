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Bir yılda 8 bin 232 denetim

Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğünce, bu yıl 5 bin 23 gıda işletmesine toplamda 8 bin 232 denetim gerçekleştirildi.


Tarım ve Orman Kırklareli İl Müdürlüğü olarak denetim planı kapsamında bu yıl 5 bin 23 gıda işletmesine toplamda 8 bin 232 denetim gerçekleştirildi. Bunlardan 2 bin 16 adet satış işletmesine 2 bin 760 denetim, 2 bin 318 toplu tüketim işletmesine 3 bin 849 denetim, 357 üretim işletmesine 928 denetim, 332 adet yem üretim işletmesine ve çiftliklere 695 adet denetim yapıldı. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere süre veriliyor. Süre sonunda tekrar denetimi yapılmak üzere çeşitli inceleme ve kontroller yapılıyor.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İnsan sağlığını tehdit eden durumlar tespit edildiğinde söz konusu işletmelere yasal işlem uygulanmaktadır. Bakanlığımızın 'çiftlikten sofraya güvenilir gıda' politikası kapsamında yapılan denetimlerin yanı sıra, Bakanlık ve İl Kontrol Planı kapsamında işletmelerden, yetkili laboratuvarlarda analizi yapılmak üzere numuneler alınmaktadır. 132'si lokanta-restoran gibi toplu tüketim yerleri olmak üzere toplamda 442 adet numune alımı gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmaları için yapılan denetimlere, alınan numunelere ek olarak şikayet hattımız olan 'Alo 174 Gıda Hattına' yapılan 181 ihbar üzerine şikayete konu işletmelerde yapılan denetimlerde 10 işletmeye cezai işlem uygulanmıştır" denildi.

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