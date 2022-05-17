“Bizim Tarihi Zenginliğimiz” proje çalışmaları devam ediyor

Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının İkinci Teklif Çağrısı çerçevesinde desteklenen ve uygulanan “Our Historical Heritage/ Bizim Tarihi Zenginliğimiz” isimli proje çalışmaları sürdürülüyor. Vize Kaymakamlığı, Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği ve Primorsko Belediyesi tarafından ortaklaşa olarak yürütülen projenin dördüncü faaliyeti “Arkeolog olmak istiyorum” etkinliği düzenlendi.

Vize Kaymakamlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Primorsko Belediye Başkanı Dimitar Germanov, proje ekibi ve 20'şer öğrenci katıldı. Öğrencilere Kırklareli İl Kültür Turizm Müdürlüğü personelleri tarafından arkeoloji bilimi hakkında bilgi verildi, arkeoloji kazı aletleri tanıtıl ve Merkezin bahçesinde hazırlanan kazı alanlarında kazı çalışması yapıldı.

Program çerçevesinde Vize'nin ve Kıyıköy'ün arkeolojik ve tarihi alanları ziyaret edildi.