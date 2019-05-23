İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boğularak ölen emekli yarbaya son görev

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde boğularak yaşamını yitiren Emekli Hava İstihbarat Yarbay Atakan Ören, memleketi Lüleburgaz’da son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde boğularak yaşamını yitiren Emekli Hava İstihbarat Yarbay Atakan Ören, memleketi Lüleburgaz'da son yolculuğuna uğurlandı. Ören'i cenazede bir dönem omuz omuza askerlik yaptığı devre arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.


Olay, Süleymanpaşa ilçesi Beyazköy mevkiinde meydana geldi. Türk Hava Kuvvetleri'nden emekli Hava İstihbarat Yarbay Atakan Ören (52), deniz kıyısına gitti. Bir süre sonra Ören'in suda hareketsiz kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kıyıya çıkarılan Ören yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Memleketinde cenaze töreni


Yarbay Ören için memleketi Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde askeri tören dözenlendi. Ören, askeri törenin ardından ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lüleburgaz Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.