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Briç şampiyonası sona erdi

Türkiye Briç Federasyonu ve Lüleburgaz Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirdiği Türkiye Briç Şampiyonası Perşembe günü Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde sonlandı.


20 Temmuz'da başlayan Briç şampiyonası 25 Temmuz 2019 günü oynanan final ile sonlandı. 600 sporcudan oluşan toplamda 80 takım kıyasıya yarıştı. Rekabeti yüksek olan turnuvada İstanbul'dan katılan Pamuk Spor şampiyon oldu. İzmir'den katılan Altay Spor Kulübü ikinci, İstanbul'dan katılan Adalar spor kulübü üçüncü sırada yer aldı. Turnuva sayesinde yapılan turnuvada canlı yayınlar yapılması ile tüm dünyadan Briç severlerin Lüleburgaz'ın tanıtımında katkı sağladı.

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