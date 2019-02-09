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Bu oda çocukların hastane korkusunu azaltacak

Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesinde çocukların hastane ve tedirgin ortamdan uzak tutulması için çocuklara özel alan oluşturuldu.


Hastane ortamında gergin ve tedirgin olan çocuk hastaların bu tedirginlikleri gidermek adına Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesinde çocuk hastalar için müşahede odası oluşturuldu. Oluşturulan müşahede odası renkli görsellerle süslendi. Hastane yönetimi bu uygulamayla birlikte acil servise gelen çocukların hem hastane fobisini azaltmayı hem de hasta servislerini rengarenk görseller ile çocuk dostu mekânlar haline getirmeyi hedefliyor.

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